Calcio. Serie D. Un Vado svagato cede 2-1 in casa dell'Arconatese. Il gol nel finale di Boiga non basta ai rossoblu

ARCONATESE - VADO 2-1 (16' e 33' Santonocito - 88' Boiga)

94' FINISCE QUA. L'ARCONATESE SI AGGIUDICA LA SFIDA SALVEZZA CONTRO IL VADO.

90' saranno 4 i minuti di recupero

90' Santonocito tenta di richiuderla subito, conclusione inefficace da posizione invitante.

44' ammonito per proteste Saccà

43' BOIGA LA RIAPRE! GRANDE GIOCATA A INCROCIARE DELL'ESTERNO OFFENSIVO, NULLA DA FARE PER BOTTI! 2-1

39' cambia anche Liveri, fuori Pastore, spazio a Marra

36' palla in verticale di Bernasconi per Vignali, assist troppo lungo, esce Botti

31' Il Vado si gioca il tutto per tutto, fuori un difensore per un attaccante: Boiga rileva Lorenzo Casazza

30' Santonocito sparge il panico, dopo una serie di finte è Lipani a contenere la conclusione dell'attaccante dei lombardi.

26' tranne qualche lancio lungo verso Bernasconi la manovra del Vado non ha prodotto effetti, il portiere dell'Arconatese non si è ancora sporcato i guantoni

25'dentro anche il secondo nuovo arrivato, Matteo Saccà. out Gulli

17' bello spunto di Vignali, l'unico ad accendere l'attacco vadese, chiude in extremis la retroguardia dell'Arconatese.

13' nel Vado esce uno spento D'Antoni, spazio a Barbetta

12' tentativo di Menegazzo col il mancino, un ibrido tra un tiro e un cross, Luppi controlla.

10' cross di Santonocito da piazzato, colpo di testa impreciso fortunatamente per il Vado a pochi passi dalla porta rossoblu. Si resta sul 2-0 per l'Arconatese

7' Arconatese vicino al tris, Santonocito mette un pallone difficile nel cuore dell'area, Strumbo in anticipo spazza via

6' il gioco latita in queste prime battute della ripresa, complice il terreno sempre più pesante. Piove con più intensità in Lombardia

1' subito un cambio nel Vado. Esordio per Bernasconi, fuori Bacigalupo. Rossoblu con il 4-3-1-2, Vignali alle spalle proprio di Bernasconi e D'Antoni. Gulli scala mezz'ala

1' inizia la ripresa

Secondo tempo

47' squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-0 nell'Arconatese. Vado incapace di costruire un'azione degna di nota, tranne lo spunto di Vignali, in questi primi 45 minuti.

45' proteste Vado per un contratto in area, scatta il contropiede dei padroni di casa: Pavesi trova Santonocito sottoporta, il tocco da pochi passi per fortuna degli ospiti sfiora il palo e termina sul fondo!

44' angolo guadagnato da Gulli, il Vado prova ad accorciare in chiusura di frazione

41' ancora un cartellino giallo, intervento in ritardo di Bacigalupo, inevitabile la sanzione

38' tocco di braccio di Gatelli in area, il direttore di gara lascia correre

37' prima ammonizione anche per l'Arconatese, giallo per Albini

33' E INFATTI ARRIVA IL RADDOPPIO DELL'ARCONATESE! SANTONOCITO DI TESTA SVETTA NEL DESERTO DIFENSIVO VADESE E INFILA LUPPI

32' poco da segnalare negli ultimi minuti, prima mezz'ora davvero negativa per i rossoblu

26' il Vado sembra aver risentito della marcatura subìta, i rossoblu faticano a impostare un'azione lineare degna di nota

23' occasione per il raddoppio dell'Arconatese. Torre di Santonocito per Vecchiarelli, colpo di testa da pochi passi, alto

18' la sveglia la suona Vignali, l'attaccante converge da sinistra e chiude (troppo) con il destro. Palla sul fondo

16' ARCONATESE IN VANTAGGIO! Pavesi apparecchia per Santonocito, tocco sottomisura a battere Luppi. Male l'atteggiamento della retroguardia rossoblu, troppo passivo negli ultimi minuti.

11' alza i giri l'Arconatese, tiro di nuovo da fuori, questa volta con Santonocito, respinge la difesa vadese

9' il primo tiro verso la porta è dell'Arconatese. Sinistro di Romeo schiacciato, difettano mira e precisione. Rinvio per Luppi

5' Vado con personalità in questi primi minuti, baricentro alto per i rossoblu

2' Confermato il 4-3-3 nel Vado. Vignali gioca ala sinistra, Gulli a destra, D'Antoni riferimento centrale.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni

ARCONATESE: Botti, Marcone, Gatelli, Vecchierelli, Bianchi, Romeo, Albini, Menegazzo, Pastore, Pavesi, Santonocito.

A disposizione: Alio, Tumino, Principi, Serafini, Gobbi, Coulibaly, Marra, Foglio, Veroni

Allenatore: Liveri

VADO: Luppi, Lipani, Tissone, Strumbo, L. Casazza, Taddei, Bernardini, Bacigalupo, Gulli, Vignali, D'Antoni.

A disposizione: Scatolini, Barbetta, Risso, Bernasconi, Saccà, Dagnino, A. Casazza, Boiga, Catapano.

Allenatore: Francomacaro