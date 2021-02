Non solo le squadre ponentine sono ricorse alle liste aperte di mercato per rinforzare i propri organici, nelle ultime ore anche Casale e Foglore Caratese, ad esempio, hanno ultimato due operazioni importanti.

Per i nerostellati via libera per l'ingaggio di Marc Lewandovski, joly offensivo classe 1989, ex di Padova, Ascoli, Como e Monza.

Per l'attacco della Folgore Caratese operazione conclusa per l'arrivo dall'Olhanense di Jacopo Finessi, punta leva 2000 scuola Milan.