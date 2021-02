Le novità in termini sportivi che ci attendono nel 2021

Nonostante i tanti avvenimenti già verificatosi all' inizio del 2021, lo sport sembra che cerchi di non fermarsi mai. In un modo o nell' altro si continua ad andare avanti e anche il calcio non vuole arrestarsi. Difatti a gennaio sono già partite le nuove formazioni per le squadre di serie A e tante novità ci sono riguardanti il calciomercato.

Avanti a tutta forza con Serie A e Coppa Italia





Anche con non poche difficoltà la Coppa Italia sembra andare avanti, ad esempio difficile pare il futuro dell'Inter con la squalifica di Lukaku, ma Conte pare essere fiducioso con gli altri componenti della squadra con cui verrà sostituito. Sembra esserci infatti, grande trepidazione e attesa tra la prossima partita Inter-Juventus.

Pirlo si dice fiducioso della propria squadra e cercheranno di mantenere alta l'attenzione sul proprio obiettivo. Dall'altro lato anche Conte cerca di mantenere alto l'interesse nonostante la mancanza del suo miglior attaccante. Alte quindi sono le aspettative riguardanti Sanchez e Lautaro.

Più positive invece sembrano arrivare le notizie dalla Roma che ha ufficialmente inserito in squadra lo statunitense Reynolds, questo giovane ragazzo sembra essere stato un buon acquisto o meglio, prestito per la squadra giallorossa.

Sembra invece prendere sempre più forma la notizia che Gattuso lascerà il Napoli. Insomma basta essere più o meno obiettivi per rendersi conto che ci sono belle e cattive notizie per quanto riguarda il mondo calcistico italiano. Se siete curiosi e volete sempre essere aggiornati sulle novità in tempo reale e avere i risultati delle partite potete sempre far riferimento al sito di Sky Sport .

A quanto pare anche il CIES, International Centre for Sports studies, tiene sotto controllo le squadre di calcio italiane, stilando addirittura una classifica delle squadre più fredde e sprezzanti sul campo, in modo positivo si intende, come proprio Inter e Roma. Ma non sono solo le nostre squadre a suscitare questo tipo di interesse, vediamo infatti anche altre come l'Atletico Madrid e il Bayern Monaco.

Prestiamo sempre più attenzione anche al mondo femminile per quanto riguarda il calcio, basta notare il grande ritorno della Morace come allenatrice della Lazio, bensì per la quarta volta, due come calciatrice e ultime due in qualità di allenatrice. Grandi successi sembrano avere anche le altre squadre tutte al femminile come Juventus e Roma, meno il Milan.

