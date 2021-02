Strobe Immobiliare: nasce la nuova sede di Alassio

Sta per aprire la nuova sede di Strobe Immobiliare ad Alassio, ed ecco che in essa prenderà forma un modo tutto nuovo, diverso e originale per concepire il mercato delle abitazioni.

Ovviamente il tutto sarà gestito in forma discreta, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge sul contenimento del Coronavirus, senza assembramenti e in condizioni di assoluta sicurezza.

Il “patron” Paolo Savina, che può vantare un’esperienza ormai quasi ventennale nel settore, descrive questo luogo come un “Piccolo Salotto” dove accogliere i clienti e guidarli nella scelta di una Ristrutturazione oppure per seguire in tutto la Compravendita del loro Immobile.

Spiega in merito Savina: “Ovviamente saremmo stati felici di celebrare questa apertura con una festa di inaugurazione, per salutare tutti gli amici che da sempre credono in noi. Ma non è proprio il momento adatto, le circostanze non lo consentono. Quindi, a partire da lunedì 15 febbraio prossimo, vi aspettiamo in sede da noi per un brindisi e per conoscere tutte le offerte che abbiamo da proporvi”.

La sede Strobe Immobiliare sarà in via Leonardo da Vinci 83, mentre ad Albenga Strobe è partner di Solo Affitti, la terza rete più importante in Italia nel settore immobiliare e il leader nel comparto degli affitti, un punto di riferimento assoluto per l’inquilino e il proprietario”.

Dal 2002 a oggi chi ha conosciuto Paolo Savina ne ha apprezzato anche la determinazione e il modo di lavorare esplicito e coraggioso: “Non ci sono mai piaciute le mezze misure, puntiamo con le nostre competenze ma anche con la semplicità che ci contraddistingue, a diventare il punto di riferimento per la nostra zona nel campo Immobiliare, offrendo un servizio totalmente nuovo ed innovativo, affiancati da partner leader nei loro settori a livello nazionale come Solo Affitti”.

Spiega ancora Paolo Savina: “Siamo un’attività giovane che seleziona le migliori opportunità immobiliari sia in vendita che in locazione, senza dimenticarsi della competenza acquisita nel campo della ristrutturazione, per questo il cliente sa che può rivolgersi a noi per ogni tipo di esigenza.

Confrontarsi con la nostra Agenzia Immobiliare significa affidarsi a giovani e dinamici professionisti, costantemente aggiornati mediante corsi di alta formazione professionali. Massima serietà, trasparenza e correttezza, sono i valori concreti sui quali è fondata la nostra struttura.”

Strobe Immobiliare, lo ricordiamo, è operativa ad Alassio in via Leonardo da Vinci 83 e ad Albenga in Via al Piemonte 14.

Infoline: 329 1854443 338 8235198 info@strobeimmobiliare.com - www.strobeimmobiliare.com - albenga@soloaffitti.it