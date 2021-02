Calcio, Eccellenza. In caso di ripartenza l'Itri Calcio apre ai giocatori under: "Un'opportunità per i giovani che resteranno fermi negli altri campionati"

Sta facendo molto discutere tra gli addetti ai lavori la proposta dell'Itri Calcio, società della provincia di Latina che milita nel campionato d'Eccellenza laziale.

Attraverso un comunicato, il club biancoceleste ha infatti annunciato di aprire in maniera massiva ai giocatori nati dopo il 2002, per permettere ai ragazzi che militano nelle categorie inferiori di poter praticare attività sportiva.

C'è però chi ha visto in questa scelta la possibilità di ridurre i costi dei rimborsi, condizionando al contempo le sorti del torneo.

Il comunicato:

L'Itri calcio prende atto della decisione della lega nazionale dilettanti per la ripresa dell'eccellenza e dei campionati regionali di vertice compreso il calcio femminile e il calcio a cinque.

La società per il prosieguo del campionato intende rafforzare il progetto Under 23 iniziato in questa stagione!

Con questa ripartenza e con il fermo degli altri campionati: juniores, promozione e prima categoria vogliamo dare l'opportunità a tutti gli atleti nati negli anni 2002, 2003 e 2004 di poter ripartire insieme a Noi!

Vogliamo creare la condizione adatta a questi ragazzi di unirsi al nostro progetto e non rimanere fermi fino a settembre!

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi da parte della Lega e seguiranno altri comunicati per maggiori informazioni!"