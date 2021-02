Calcio dilettantistico. Allenamenti e colore delle regioni: Eccellenza blindata nel caso il Coni la dichiarasse di interesse nazionale

Nel corso delle ultime ore molti dei nostri lettori ci hanno chiesto ragguagli in merito agli ultimi sviluppi sul pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico, pronto a permettere gli allenamenti negli sport da contatto di squadra nelle zone gialle.

La prima sottolineatura da porre è sull'entrata in vigore della norma: starà infatti al nuovo governo decidere se accettare le linee proposte dal Comitato Tecnico Scientifico e renderle operative nel nuovo Dpcm.

Nel frattempo sarà necessario comprendere se l'Eccellenza diventerà un campionato di interesse nazionale, e qui la palla passa al Coni, mentre, sempre dal governo, bisognerà valutare l'effettiva portata dei ristori alle società per le spese sanitarie e i tamponi, annunciati dal ministro Spadafora prima della crisi politica.

Nel caso i due passaggi appena citati dovessero verificarsi, a questo punto l'Eccellenza sarebbe equiparata alla Serie D e il suo percorso non verrebbe intaccato da eventuali innalzamenti dell'allerta covid ad arancione o rossa (come del resto avvenuto per il massimo campionato dilettantistico nazionale).

Sorte diversa avrebbero per i campionati dalla Promozione a scendere, dove le variazioni cromatiche porterebbero automatiche restrizioni, venendo meno l'ombrello dell'interesse nazionale dei tornei.

Non è però da escludere che vi possa essere anche un nuovo indirizzo nella gestione delle restrizioni, motivo per cui sarà prudenziale attendere gli sviluppi dei prossimi giorni, per avere un quadro globale della situazione sufficientemente chiaro.