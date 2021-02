Calcio dilettantistico. Rinviato il Torneo delle Regioni. Stop confermato per spareggi in Eccellenza fase nazionale Juniores

La Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il rinvio alla stagione 2021/2022 del Torneo Delle Regioni a 11 e a 5, la manifestazione dedicata alle leve giovanili programmata quest'anno nella provincia di Bolzano e in Veneto.

Inoltre, come preannunciato a fine dicembre, non si terrà la fase nazionale relativa al campionato Juniores di Eccellenza, così come la fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza e gli spareggi promozione tra le seconde classificate.

La nota ufficiale:

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5 febbraio 2021,

- vista la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del 13 Novembre 2020;

- tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid - 19;

- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, risulterebbero coinvolti nello svolgimento delle relative competizioni;

HA DISPOSTO

- di rinviare alla Stagione Sportiva 2021/2022 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 programmato per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 nella Provincia Autonoma di Bolzano;

- di rinviare alla Stagione Sportiva 2021/2022 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 programmato per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 nella Regione Veneto;

- di annullare la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale 2020/2021.

Resta salvo quanto previsto con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 144/A del 23 Dicembre 2020, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 168 in pari data 23 Dicembre 2020, a seguito dell’annullamento delle gare di spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate dei gironi del Campionato Regionale di Eccellenza per l’assegnazione di n. 7 posti valevoli per l’acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato Serie D 2021/2022, nonché all’annullamento della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti che determina l’attribuzione di n. 1 posto valevole per l’acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie D 2021/2022.