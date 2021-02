Calcio, Serie D. Gozzano e Bra faccia a faccia nel recupero, in campo le principali rivali salvezza del Vado

Se per il primato della classifica il recupero tra il Bra e il Gozzano rivestirà un ruolo primario (i piemontesi hanno la possibilità di rimanere agganciati alla vetta, mentre i lombardi potranno accennare il primo tentativo di fuga), alle latitudini savonesi bisognerà concentrarsi sulle avversarie del Vado nella corsa salvezza.

Borgosesia, Legnano, Arconatese e Fossano saranno infatti tutte e quattro in campo.

Delicato il match tra i granata e i lilla, con quest'ultimi reduci dall'arrivo in panchina di Marco Sgro. Il Borgosesia appare infatti come una dei club maggiormente in difficoltà, così come il Fossano, ospite del Pont Donnaz.

L'Arconatese, infine, farà visita al Saluzzo.

Livescore a partire dalle 14:30 su Svsport.it.