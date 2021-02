Calciomercato. Il Borgosesia corre ai ripari, tesserati Vajic, Perego e Rivi

Il comunicato ufficiale:

Il Borgosesia Calcio dà il benvenuto in maglia granata a Stefan Bajic, Davide Perego e Lorenzo Rivi.

Stefan Bajic è un difensore classe 1997.

Cresciuto nella Cremonese, fa il suo esordio tra i “grandi” nella stagione 2016/2017, quando veste, in Serie D, la maglia della Triestina. La stagione successiva la passa tutta in Serie C, la prima parte a Trapani e la seconda a Trieste. Dopo è il turno, sempre tra i professionisti, della Pro Piacenza. Il campionato 2019/2020 lo inizia al Fiorenzuola (Serie D), prima di passare al Cattolica, squadra con cui ha iniziato anche questa stagione.

Davide Perego è un esterno offensivo, classe 1998.

La sua carriera inizia nell’Albinoleffe, squadra con cui farà tutta la trafila delle giovanili. L’approdo in una prima squadra, avviene nella stagione 2017/2018 quando esordisce in Serie D al Ponte San Pietro, squadra con cui collezionerà 38 presenze stagionali, arricchite da 6 gol e 2 assist. L’anno successivo, difenderà i colori del Caravaggio (Serie D) e con i lombardi scenderà in campo 27 volte, segnando 4 reti. La passata stagione ha indossato la maglia del Breno in Serie D, scendendo in campo 23 volte e segnando 1 rete. Questo campionato lo ha iniziato, sempre nella massima serie dilettantistica, con il Ponte San Pietro, collezionando 7 presenze.

Lorenzo Rivi è una punta, classe 1999.

Cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona, passa alla Reggiana, prima di fare ritorno al Chievo Verona dove giocherà nella squadra Primavera. L’esordio in Serie D, avviene nella stagione 2018/2019 quando con il Fiorenzuola, segna 7 reti in 27 presenza. Il campionato seguente, lo vede giocare sempre in Serie D nella Vigor Carpaneto. Questa stagiona l’ha iniziata nel Sestri Levante.