Giudice Sportivo, Serie D. Sylla non ci sarà per Vado - Gozzano. L'Imperia perde per un turno Gnecchi e Martelli, la Sanremese Castaldo

GARE DEL 7/ 2/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente posizionate nei pressi della recinzione, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (4 fumogeni).

DIRIGENTI

FAVA GIUSEPPE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per avere rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)

Per essersi allontanato indebitamente dall'area tecnica protestando nei confronti del Direttore di gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRETAZ ROBERTO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MHAMSI OUSSAMA (CASALE A.S.D.)

Per aver rivolto ad un calciatore avversario frase offensiva.

GASPARRI MARCO (LEGNANO SSDARL)

Per aver rivolto ad un calciatore avversario frase offensiva al termine della gara.

CASTALDO LUIGI (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per aver toccato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ARCIDIACONO ANDREA (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAQOUNE ZAKARIA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

GUEYE SERIGNE OUSMANE (HSL DERTHONA)

GNECCHI GIANLUCA (IMPERIA)

MARTELLI MATTEO (IMPERIA)

BRUSA EDOARDO (LEGNANO SSDARL)

VARVELLI GIANCARLO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

MAZZAFERA FABIO (SALUZZO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LIPANI IACOPO (HSL DERTHONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAIARDI GIACOMO (BORGOSESIA CALCIO)

CONFALONIERI SIMONE (BORGOSESIA CALCIO)

COLOMBO ROBERTO (CASTELLANZESE 1921)

POLO TOMMASO (CITTA DI VARESE)

DI VITTORIO ALESSIO (LAVAGNESE 1919)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

COCUZZA RICCARDO (LEGNANO SSDARL)

LUONI FRANCESCO (LEGNANO SSDARL)

GAGLIARDI GIORGIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

BERNARDINI MARIANO (VADO)

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 10/ 2/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto con pallone lontano. ( R A - R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUSA EDOARDO (LEGNANO SSDARL)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KAYODE MICHAEL OLABODE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

LUONI FRANCESCO (LEGNANO SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRONDI FILIPPO MARIA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

BIANCONI ALESSANDRO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

CARBONI FABRIZIO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

VAGGE ALESSANDRO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)