Calcio dilettantistico. Tocca alla Liguria, alle 15:00 il Consiglio del Comitato Regionale, sul tavolo le ipotesi per la ripartenza

Dopo i primi segnali arrivati da parte dei primi Comitati Regionali, oggi toccherà alla Liguria riunire il proprio Consiglio per decidere quale tipo di percorso intraprendere nel caso di una ripartenza dei campionati.

Come avvenuto per gli altri Comitati, è difficile ipotizzare già la pubblicazione di eventuali format, seppur sicuramente qualche opzione sarà già sul tavolo, ma una linea di condotta sì, in attesa dei pronunciamenti di Coni e Figc (per i finanzialmenti ai tamponi).

Per l'Eccellenza è infatti necessario l'"upgrade" a manifestazione di interesse nazionale per poter dare quanto meno il via libera agli allenamenti, mentre dalla Promozione in giù, tra varianti e aumento dei contagi, i margini appaiono molto più stretti.

Il summit si terrà presso l'Hotel Tower Genova Airport, il via è fissato alle ore 15:00.