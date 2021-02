Calcio, Imperia. Prime parole da nerazzurro per Mattia Grandoni: "Pronto ad aiutare la squadra nelle prossime partite"

E' arrivata ieri l'ufficialità del passaggio di Mattia Grandoni in prestito dall'Albenga all'Imperia. A poche ore di distanza, il neo acquisto ha rilasciato le prime dichiarazioni all'ufficio stampa nerazzurro:

"Sono un giocatore prevalentemente tecnico, al quale piace giocare la palla. Ma nell'ultima stagione, ho provato anche il ruolo di nezzala dove correvo un po' di più. Anche se il Covid non ha agevolato. Saró contento di aiutare la squadra nelle prossime partite. Conosco la piazza di Imperia da poco tempo ma, fin da subito, tanti compagni me ne han parlato molto. Non ho avuto nessun dubbio a venire qua".