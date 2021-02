Calciomercato, Vado. Gianluca Olivieri si sta allenando con i rossoblu

Quello di Gianluca Olivieri non è un volto nuovo dalle parti del Chittolina, tanto che la presenza del difensore savonese tra i ranghi del Vado non è passata affatto inosservata.

Il centrale, con il nulla osta da parte dell'Albenga, ha infatti disputato le ultime sessioni di allenamento con la truppa di mister Tarabotto.

Un possibile tesseramento ufficiale non è da escludere, anche perchè la coperta nella retroguardia rossoblu, dopo i numerosi arrivi in attacco, non risulta comunque particolarmente lunga.

A tal riguardo non è escluso che nei prossimi giorni possano emergere novità.