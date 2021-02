Vela. Luna Rossa e Pietro Sibello gonfiano il petto, è subito 2-0 su Ineos nella finale di Prada Cup

Inizia nel migliore dei modi il percorso di Luna Rossa e dell'alassino Pietro Sibello nella finale di Prada Cup: il team italiano si è infatti aggiudicato in maniera brillante i primi due punti in palio.

La seconda regata ha visto un vento più sostenuto, quindici circa i nodi al via, e la contesa è stata più serrata. Forse per questo motivo il secondo punto messo in bacheca è valso ancor di più, sia per le scelte tattiche chiamate magistralmente dall'alassino Pietro Sibello, che per la pulizia della progressione italiana. Dal primo incrocio la gestione è stata perfetta fino all'ultima poppa, conclusa con 26 secondi di vantaggio.