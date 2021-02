Calcio, Sanremese. Spada e fioretto per mister Andreoletti: "Alleno una squadra di qualità, ma a Lavagna siamo stati bravi anche a soffrire" (VIDEO)

Prosegue l'imbattibilità della Sanremese targata Matteo Andreoletti. Anche oggi pomeriggio i biancazzurri sono riusciti a corroborare la loro graduatoria, portando via tre punti da Lavagna grazie alla rete messa a segno da Demontis.

Una prova tecnicamente non tra le più brillanti tra quelle offerte dai matuziani, ma la voglia e la determinazione messe in campo possono comunque far sorridere il tecnico lombardo.

Ecco l'intervista raccolta dall'ufficio stampa della Sanremese dopo il fischio finale: