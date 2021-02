Calcio. Serie D, scatta il girone di ritorno: la webcronaca diretta di Castellanzese-Vado

CASTELLANZESE - VADO 2-0 (1' Chessa, 44' Chessa rig.)

51' Corti per Perego, secondo cambio tra le file neroverdi

48' Chessa salta con facilità proprio Casazza, tiro cross pericolosissimo deviato in angolo dalla difesa ligure

46' riparte la gara! Nel Vado in campo Lorenzo Casazza al posto di Barbetta, torna al centro della difesa Tissone

SECONDO TEMPO

Dopo tre minuti di recupero le squadre vanno al riposo con la Castellanzese avanti di due gol e di un uomo sul Vado, decide al momento la doppietta di un incontenibile Chessa. Gara sempre più in salita per i rossoblu

44' IL RADDOPPIO DEI NEROVERDI! DOPPIETTA DI CHESSA: dal dischetto l'attaccante lombardo batte per la seconda volta l'estremo difensore rossoblu. 2-0 al "Provasi"

43' RIGORE PER LA CASTELLANZESE E CARTELLINO ROSSO PER LIPANI: fallo da ultimo uomo su Chessa lanciato a tu per tu con Luppi, nessun dubbio per il direttore di gara

39' grande intervento di Luppi, che devia in angolo un diagonale violento scagliato da Colombo, Castellanzese vicina al 2-0

35' Negri per Talarico, costretto al primo cambio mister Mazzoleni

33' il giocatore che si propone con più frequenza in attacco è Gulli, oggi schierato terzino destro: fermato in maniera abbastanza forte il numero due rossoblu, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere rigore

31' i neroverdi sciupano un tre contro uno in contropiede, Bernardini riesce ad intercettare la sfera facendo ripartire i suoi

30' grande slalom in area di Vignali, che riesce a concludere con il destro trovando però la deviazione di un difensore lombardo, bravo ad evitare guai peggiori

27' punizione dalla trequarti a favore del Vado, Bernasconi tenta una soluzione francamente senza senso mandando il pallone sul fondo con un mancino sbilenco alla sinistra di Indelicato.

25' fase del match abbastanza spenta, la Castellanzese sembra non voler alzare troppo i ritmi, concedendo anche qualche iniziativa alla squadra ligure, che con il passare dei minuti ha alzato leggermente il baricentro

19' Gulli sguscia via in mezzo a due maglie neroverdi, traversone in area respinto da Alushaj sui piedi di Taddei, che calcia dal limite senza trovare lo specchio della porta

15' Mecca prova a girare in porta un cross teso nel cuore dei sedici metri operato da Talarico, ma il suo tentativo si spegne tra i guantoni di Luppi

10' Vado che tenta di sfondare sulla corsia mancina, traversone basso di Barbetta che viene controllato a terra dal numero uno neroverde

5' Bernasconi con il petto ad innescare Boiga, destro di prima intenzione del giovane classe '02 che si perde alto sopra la traversa della porta di Indelicato

3' avvio da incubo per la formazione guidata in panchina da Francomacaro (sempre assente in trasferta Luca Tarabotto): davvero inspiegabile la disattenzione della retroguardia rossoblu dopo appena quaranta secondi di gioco

1' CHESSA! LA CASTELLANZESE E' GIA' IN VANTAGGIO: clamoroso lo svarione difensivo dei liguri, si invola verso la porta il numero sette lombardo che, con un delizioso scavetto, supera Luppi

1' inizia la sfida! Castellanzese in completo neroverde, divisa bianca con richiami rossoblu per il Vado

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CASTELLANZESE: Indelicato, Concina, Perego, Alushaj, Chessa, Colombo, Fusi, Mecca, Talarico, Ghilardi, Zazzi.

A disposizione : Cirenei, Negri, Corti, Ornaghi, Bigotto, Gazzetta, Perego, Manfrè, Sestito

Allenatore : Mazzoleni

VADO: Luppi; Gulli, Lipani, Strumbo, Tissone; Boiga, Bernardini, Taddei, Barbetta; Vignali, Bernasconi

A disposizione : Scatolini, Ravera, Bacigalupo, D'Antoni, Saccà, Dagnino, Casazza A., Casazza L., Piu