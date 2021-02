Vela. Luna Rossa sontuosa: altri due punti guadagnati su Ineos e ora è 4-0

E' stata l'ennesima notte ricca di soddisfazioni e conferme per Luna Rossa e il randista alassino Pietro Sibello che, nelle ventose acque di Auckland, hanno ulteriormente allungato le distanze sui rivali britannici di Ineos.

Nel corso della prima regata ha fatto capolino il vecchio e nostalgico match race, innescato dalla buona partenza dell'imbarcazione italiana. Grazie ad una costante velocità di bolina e alla fluidità delle manovre, Luna Rossa ha sempre controllato in scioltezza Britannia governando in pieno controllo, in un'autentica battaglia di virate, fino al traguardo.

Il quarto punto è arrivato in maniera ancora più agevole, con ben 41 secondi di vantaggio. Un semi-disclocamento in partenza di Ineos, dopo un impennata improvvisa, ha dato modo nuovamente al Team Prada – Pirelli di marcare immediatamente gli inglesi. Un improvviso salto di vento a destra, colto con grande maestria dall'alassino Pietro Sibello, ha di fatto blindato il primato, spingendo il proprio gap a favore fino ad oltre 800 metri.

La finale quindi è iniziata al meglio per tutti i sostenitori italiani. Il 4-0 in cassaforte dopo le prime due giornate di gara rappresentano un buon gap, seppur il percorso verso la Coppa America sia ancora lungo (7 è il numero di punti da siglare per arrivare a sfidare New Zealand).

Ora qualche giorno di pausa, vissuto tra summit e allenamenti, e poi nella notte tra martedì e mercoledì, a partire dalle 4:00, si tornerà in acqua con altre due regate.