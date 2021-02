Volley, B2 femminile. Carcare rialza la testa contro la capolista, secco 3-1 alla Normac Genova (FOTO)

Le ragazze biancorosse, fra le mura amiche ritrovano la vittoria e lo fanno battendo la capolista Normac Genova, con un convincente 3 a 1.

Le rocce carcaresi sono scese in campo con la giusta grinta e cattiveria agonistica.

Battistelli schiera la solita formazione con l'unica eccezione dell'avvicendamento della Masi con Briano come centrale. La partenza è tutta in salita con le ospiti che fanno valere la solidità del proprio sestetto ben messo in campo e si impongono 25 a 20.

Le biancorosse che comunque si erano dimostrate in palla, partono forti nel secondo e scavano un solco di 5 - 6 punti dalle avversarie che gli permette di raggiungere la parità nei set con una certa tranquillità, 25 a 21. Le atlete di casa possono contare su una monumentale Torresan che calamita ogni pallone possibile e impossibile, coadiuvata dalle compagne che comunque difendono tutto, in avanti oltre ai guizzi delle centrali siamo performanti anche sulle bande, le ospiti cercano di resistere ma alla fine a gioire sono ancora le ragazze biancorosse 25 a 22.

Durante i set Battistelli fa entrare Rossi, Filippini e la promettente Belandi per i soliti giri in battuta. Nel quarto e decisivo set, le rocce non mollano più niente, mentre le avversarie sembrano accusare oltremodo il gioco incisivo delle biancorosse che si impongono 25 a 18 potendo finalmente dare sfogo alla propria gioia per la prestigiosa vittoria contro la capolista, con il grande rimpianto che se avessero giocato anche le due precedenti partite con la grinta e determinazione espressa questa sera i punti in cascina sarebbero stati molti di più. Ottima la direzione arbitrale.

Sabato prossimo ci attende un'altra sfida impegnativa in quel di Alba, che le biancorosse affronteranno con la giusta consapevolezza nei propri mezzi.