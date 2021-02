Si sapeva già che andare in bici e quindi scegliere di spostarsi con un mezzo come la bicicletta è certamente più salutare, comodo ed ecologico rispetto a prendere l'automobile e continuare a contribuire alle emissioni di gas inquinante nell'atmosfera. Alcune città europee da decenni si sono fatte portatrici dello spostarsi con un mezzo green come la bicicletta: basta pensare ad Amsterdam e ai suoi abitanti perennemente in giro sulle due ruote.

Le moderne tecnologie, unite ai dettami del modo di vivere sostenibile, del benessere ambientale, della riduzione delle pericolose emissioni del monossido di carbonio, hanno pensato di sviluppare un nuovo modello di biciclette ecologiche, le cosiddette biciclette elettriche.

Negli ultimi anni questi innovativi mezzi di trasporto, alternativi alla classica bicicletta ma soprattutto all'automobile, si sono diffusi tra la popolazione e di conseguenza il mercato odierno ne offre un'ampia scelta.

Scopriamo qualcosa di più sulle biciclette elettriche e quali sono i vantaggi del loro utilizzo.

Le biciclette elettriche: cosa sono

Cosa sono esattamente le biciclette elettriche? Come funzionano? Le biciclette elettriche possono essere definite come mezzi a pedalata assistita e sono veicoli di tipo ibrido. Ciò significa che, oltre a funzionare in maniera comune ovvero con la classica pedalata gestita dalla forza muscolare delle gambe, possono andare avanti grazie a un motore elettrico che muove i pedali in automatico.

Il motore elettrico viene alimentato da una batteria al litio. Appositi sensori trasmettono dati a una centralina elettronica che si occupa di regolare la spinta per il minimo sforzo da parte di chi pedala. La centralina si può programmare per il risparmio energetico. La batteria si può ricaricare tramite una presa di corrente. La sua autonomia può arrivare fino a 80 km.

I vantaggi

Quali sono i vantaggi delle biciclette elettriche? Questi sono molteplici. La propulsione aggiuntiva conferita dal motore elettrico al mezzo, permette di pedalare in maniera meno faticosa e più facile. Ciò si rende particolarmente utile quando si vuole usare la bicicletta elettrica per percorrere lunghi tratti, per andare al lavoro o quando si pedala su terreni con dislivelli.

Una bicicletta elettrica permette a chiunque il suo utilizzo perché non si deve essere per forza allenati per usarla. Può essere utile persino per gli anziani per non stancarsi. Una bici elettrica può sostituire certamente l'auto e la moto in quanto mezzo ecologico che rispetta l'ambiente e permette una sana attività fisica. Una bici elettrica è adatta a tutte le età.

Il mercato

Il mercato propone una vasta scelta di bici elettriche: dalle mountain bike alle cargo alle bici da turismo ed esistono offerte anche a prezzi vantaggiosi. Scegliere di acquistare una bici elettrica significa fare un investimento che porterà a risultati duraturi, nei confronti di un mezzo ecologico a lunga durata, utilissimo e importante per la propria salute, per l'ambiente e che al contempo soddisfa le necessità di spostamenti anche su lunghi tratti di strada.