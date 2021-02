Calcio, Millesimo: varato il calendario dei tornei giovanili di primavera: "Nel caso arrivi il via libera ci faremo trovare pronti"

Il Millesimo guarda già alla prossima primavera, scaldando i motori per i tornei giovanili nel caso l'attività dovesse ripartire.

Il sodalizio giallorosso ha infatti pubblicato il calendario relativo ai tornei organizzati, a partire dal prossimo primo maggio.

Noi ci portiamo avanti in attesa di sapere se si potranno fare o meno, ma nel caso - si legge nella nota - ci faremo trovare pronti e organizzati per far giocare i nostri giovani e non solo.