Calcio, Savona. ULTIM'ORA. Lo stadio Bacigalupo torna alla città, accolte le istanze di una cinquantina di creditori

Lo stadio Valerio Bacigalupo torna in mano al comune di Savona .

Questa la sostanziale e importante novità emersa oggi nell'udienza in Tribunale a Savona tra il curatore fallimentare del Savona Fbc Alberto Marchese e dal giudice Luciano Acquarone.

Il campo sportivo di Legino e le relative attrezzature quindi ritornano in mano alla città e potranno essere così avviate le pratiche da parte dell'amministrazione per l'avvio di un bando per la gestione.