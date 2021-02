Calcio, Taggia. Peggiorano i dati epidemiologici, attività sospesa fino al 28 febbraio

Il comunicato del club ponentino:

Tenuto conto del peggioramento dei dati epidemiologici nel nostro territorio.

Considerate le oggettive difficoltà nella rigida applicazione dei protocolli sanitari.

Accogliendo l’invito del Sindaco Mario Conio ad atteggiamenti di massima prudenza la A.S.D. Taggia, da domani 18 febbraio 2021, sospende tutta l’attività a titolo precauzionale sino al 28 febbraio.

Verrà concertata nel frattempo una riorganizzazione delle procedure COVID per avviare in massima sicurezza la ripresa delle attività in data 1 marzo 2021.