La nota del sodalizio savonese:

La società biancoblu’è vicina al vice-presidente Simone Marinelli per l’improvvisa perdita di una persona a lui molto cara (per motivi di privacy nominarla non è possibile) a cui deve l’immensa passione per il calcio che lo ha portato nell' avventura di restituire il Savona, di cui era molto tifoso, ai palcoscenici consoni al suo blasone.