La pausa all'attività sportiva amatoriale si sta rivelando l'occasione utile per tante amministrazioni comunale per svolgere quei piccoli lavori di miglioramento necessari in vista della ripresa.

A Pietra Ligure, ad esempio, sono partiti i lavori di riqualificazione degli spogliatoi dei campi di Via Nazario Sauro.

Nuove docce e nuovi servizi igienici sono comparsi all'interno degli spogliatoi, mentre nuovi servizi igienici arriveranno anche per il pubblico.