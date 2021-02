Milano-Sanremo, arrivano le conferme: ecco tutti i dettagli sul grande ritorno della "Classicissima" nel nostro Ponente

Confermato il ritorno della Milano-Sanremo, giunta alla sua edizione numero 112. Sabato 20 marzo si corre la Classicissima di Primavera sul percorso tradizionale tranne che per l’esclusione del Passo del Turchino (bloccato per una frana) e sostituito dal Colle di Giovo che non cambia nella sostanza la difficoltà altimetrica. Dopo la discesa su Albisola si percorrerà tutta l’Aurelia prima di affrontare i tre Capi, la Cipressa e il Poggio. Finale sul tradizionale traguardo di via Roma nella Città dei Fiori. La misurazione totale del percorso sarà di 299 km.

Per quanto riguarda i dettagli sugli ultimi chilometri, a 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km percorrono lunghi rettilinei cittadini. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport ha dichiarato: "La scorsa edizione della Milano-Sanremo è stata disputata in una data insolita e su un percorso inedito. I risultati sono stati molto positivi da un punto di vista agonistico e da un punto di vista mediatico e di seguito di pubblico. Questa esperienza ci ha fatto capire una volta di più l’interesse che ruota intorno alla Classicissima di primavera e l’attesa con cui i tifosi di tutto il mondo aspettano questo appuntamento. Quest’anno per l’edizione 112 della corsa, con Regione Liguria abbiamo deciso di riportare la Milano Sanremo sul suo percorso “classico”.

Quindi la maggior parte del percorso resterà quello tradizionale con l'Aurelia, i Tre Capi, Cipressa e Poggio prima dell'arrivo in via Roma mentre non potremo affrontare il Turchino per motivi tecnici. Quello che è certo è che anche questa edizione vedrà i più grandi protagonisti del ciclismo internazionale dare spettacolo su strade diventate leggendarie grazie alla Classicissima".



Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato: "La Milano-Sanremo torna ad aprire la stagione ciclistica, torna in primavera e, seppure con un tracciato ancora diverso da quello tradizionale, torna per buona parte nella sua Liguria. Sono le mimose, gli ulivi, il mare a comporre la giusta cornice di questa classicissima del ciclismo, è lo sfilare dei corridori lungo la costa uno dei fattori più importanti del suo fascino inimitabile. A tutto ciò si aggiunge quest'anno la speranza che la gara segni l'inizio di un ritorno alla normalità che tutti attendiamo: abbiamo dovuto patire troppi rinvii, troppe chiusure, troppe rinunce alle manifestazioni primaverili ed estive, che sono il volto dell'ospitalità ligure e della sua vocazione turistica. Ricominciamo dunque dalla Milano-Sanremo: che sia un'iniezione di energia, di speranza e l'occasione di una vera ripartenza per tutti".



L'Assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino ha detto: “Sono estremamente soddisfatto che gli organizzatori abbiano optato per il percorso che anche noi come Regione avevamo suggerito. La scelta, vista l’impossibilità del passaggio sul Turchino, di far passare la gara sull’Aurelia da Albisola in tutta la provincia di Savona e concluderla nella Città dei fiori è quella più logica. La Milano-Sanremo, corsa tra le più importanti e seguite della stagione agonistica, è una vetrina importantissima dal punto di vista turistico perché, tramite la diretta televisiva, si potranno ammirare per qualche ora i panorami della Liguria di Ponente sia quelli della riviera che quelli dell'entroterra. Penso ad esempio ai tre capi storici prima di Imperia (Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta) oppure, dopo il passaggio dello scorso anno sul Col di Nava, al Giovo con Stella e Sassello”.



L'Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro ha aggiunto: “La Milano – Sanremo è la Classicissima, la più importante e famosa corsa di un giorno che si disputa in Italia, una delle cinque gare ‘monumento’ internazionali del ciclismo. Questa è la gara di Girardengo, dell’eterna sfida di Coppi e Bartali ed evoca grandi nomi del ciclismo italiano come Saronni, Moser, Cipollini sino ad arrivare a Nibali. La Milano-Sanremo appartiene alla Liguria ed è uno degli appuntamenti che mostra al mondo intero le peculiarità della nostra stupenda regione. Pur senza il percorso classico, la Milano-Sanremo deve comunque interessare gran parte del nostro territorio. Come Regione Liguria abbiamo suggerito un percorso, attraverso Sassello ed Albissola, che garantisca un elevato standard agonistico e che attraversi la maggior parte della nostra regione”.