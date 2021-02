Sarà un sabato particolarmente stuzzicante in Serie D , dato che oltre a Imperia - Borgosesia sono stati varati altri due anticipi.

Uno, il più sentito per la nostra provincia, è Vado - Gozzano, con i rossoblu di mister Tarabotto chiamati a ricevere la capolista alle 15:00 al Chittolina, mentre anche il Sestri Levante scenderà in campo, in questo caso alle 14:30, contro il Derthona.