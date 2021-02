Calciomercato. Il Varese si rinforza ancora con Quitadamo e Rinaldi

Il giorno dopo la vittoria di Legnano, terza consecutiva, e prima di un'altra trasferta durissima in Val d'Aosta (domenica con il Pont Donnaz si gioca alle ore 15), il Varese ufficializza due acquisti importanti che rafforzano il reparto difensivo e il centrocampo. In difesa arriva dal Messina capolista del Girone I di serie D Gabriele Quitadamo, centrale torinese (ma ha giocato un po' ovunque in retroguardia) che compirà 27 anni il 5 marzo con moltissima esperienza e 175 presenze tra D e C, cresciuto alla Juve e già allenato da Ezio Rossi a Cuneo. In mezzo al campo, invece, i biancorossi si rafforzano con il trequartista Alessandro Rinaldi: cresciuto nella Ternana, classe 1993, vanta oltre 182 presenze tra D e C, pure con una promozione in B (Como). Due acquisti da salvezza ma, soprattutto, capaci di sposare il progetto e legarsi al Varese anche nel futuro.



Il comunicato del Città di Varese.

Il Città di Varese comunica di aver tesserato il difensore Gabriele Quitadamo e il centrocampista Alessandro Rinaldi. Gabriele Quitadamo è reduce dall’esperienza all’FC Messina, Alessandro Rinaldi al Montespaccato.

Gabriele Quitadamo, difensore centrale nato a Torino il 5 marzo 1994 cresciuto nel settore giovanile della Juventus prima di approdare al Cuneo e Torino, ha all’attivo 102 presenze in Serie D con le maglie di Messina, Bra, Borgosesia, Cuneo e Colligiana e 73 in Serie C con il Cuneo, club con il quale ha militato complessivamente sei stagioni incrociando sul proprio percorso Ezio Rossi.

Alessandro Rinaldi, centrocampista nato a Terni il 29 maggio 1993, conta 153 presenze in Serie D suddivise con Sporting Terni, Correggese, Campobasso, Nocerina, Villabiagio, Caronnese, Matelica, Foligno e Montespaccato. In Serie C, invece, ha collezionato 29 presenze nel biennio 2013-2015 con Melfi e Como.

Quitadamo ha scelto di indossare la maglia numero 4, Rinaldi la numero 7.