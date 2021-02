Calcio. Bando per il Bacigalupo, i dubbi di Europa Verde: "Vigileremo"

Oggi la situazione è nota :Il Savona Calcio, squadra dal glorioso passato e comunque testimonianza della storia cittadina, è in fallimento ed il curatore sta provvedendo a chiudere l'inventario per mettere in vendita ciò che si possa "monetizzare" per fare fronte al notevole numero di creditori a cominciare proprio dal Comune, che parrebbero, a stare a notizie di stampa, risalire a debiti lasciati anche da presidenze precedenti.