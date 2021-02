Calcio, Imperia. Lupo brinda alla vittoria sul Borgosesia: "Prova di forza straordinaria"

Tre gol, tre punti e un obiettivo salvezza ormai a portata di mano. Sabato perfetto per mister Lupo e per tutta l'Imperia, vincente 3-1 sul Borgosesia.

“Abbiamo fatto qualcosa di straordinario - ha esordito il mister - perché non stavamo bene: eravamo sottotono ed arrivavamo dopo sulle seconde palle. Ma vincere questa partita è una grande dimostrazione di forza. Peccato per il gol subito , peraltro in una situazione simile ad altre già successe. Infatti De Bode è piuttosto arrabbiato. Ma lavoreremo per non rifare lo stesso erorre.”