Calcio. Vado, nulla da fare contro la capolista: il Gozzano vince 2-0 al "Chittolina", Confalonieri e Allegretti lanciano i piemontesi

VADO - GOZZANO 0-2 (46' pt Confalonieri, 77' Allegretti)

Il triplice fischio finale: al "Chittolina" vince il Gozzano 2-0, Vado ancora ko sotto i colpi di Confalonieri e Allegretti. La squadra di Soda consolida il primato in attesa delle sfide di domani, per Taddei e compagni il sogno salvezza si complica ancora di più

94' Gozzano a un passo dal 3-0, Mastaj a tu per tu con Luppi si allunga troppo la sfera favorendo l'intervento del numero uno ligure

90' cinque minuti di recupero

86' girandola di cambi in casa Gozzano, partita che sembra ormai avviarsi verso i titoli di coda con l'ennesima vittoria stagionale dei piemontesi, Vado ancora a secco di punti e con il morale sotto i tacchi

85' Vignali da fuori area, praticamente un passaggio per Cincilla che controlla a terra

77' ALLEGRETTI! HA RADDOPPIATO IL GOZZANO! Grande azione personale del bomber piemontese, che supera Luppi con un gran diagonale che si insacca sotto l'incrocio. 0-2 al "Chittolina"

73' Mastaj si divora il 2-0: l'attaccante si libera bene al limite dell'area piccola, ma il suo piattone destro termina alle stelle. Fatica il Vado ad uscire dalla propria metà campo, la squadra di Tarabotto non sembra avere la forza di rendersi pericolosa nel tentativo di raddrizzare la gara

71' Allegretti scappa via in mezzo a due difensori vadesi, diagonale in corsa che sfiora il palo alla destra di Luppi

70' fuori Gulli, al suo posto Dagnino

68' giallo anche per Taddei, intervento in ritardo ai danni di Cella

66' ammonito Boiga, decisione forse troppo severa da parte di Bozzetto di Bergamo

62' entra anche Saccà al posto di Bacigalupo, secondo cambio operato da Tarabotto

56' punizione dal vertice a favore del Vado, ma sono a dir poco veementi le proteste dei padroni di casa, che chiedevano il penalty: D'Antoni atterrato proprio sulla linea dell'area piemontese, l'arbitro opta per la punizione

54' è il momento di D'Antoni, fuori Barbetta

52' si fa male l'estremo difensore piemontese, al suo posto entra Cincilla

50' veloce ripartenza dei liguri con il lancio sulla sinistra per Bacigalupo, il giocatore ex Savona preferisce aspettare l'arrivo dei compagni servendo la sfera a Bernardini che, con un gran destro da fuori area, costringe Vagge alla deviazione in corner

48' TRAVERSA DI VONO! Gran destro dal limite scagliato dal numero sette piemontese, decisiva la deviazione di Luppi che evita il 2-0

46' riparte la gara!

SECONDO TEMPO

Letteralmente furibondo il presidente Tarabotto per il gol subito dai suoi giocatori allo scadere del primo tempo, il massimo dirigente rossoblu si è recato negli spogliatoi urlando in maniera veemente contro la squadra

Finisce il primo tempo al "Chittolina", conduce il Gozzano per 1-0 sul Vado

45'+1' CONFALONIERI! IL GOZZANO SI PORTA IN VANTAGGIO: azione manovrata da parte dei piemontesi, difesa del Vado immobile, Pavan scatta sul filo del fuorigioco e appoggia la sfera al centrocampista rossoblu, che deve solo appoggiare in rete a porta sguarnita

45' un minuto di recupero

42' cartellino giallo anche per mister Tarabotto

41' veementi proteste del Gozzano per un tocco di mano in aerea (probabilmente di Strumbo), l'arbitro lascia proseguire e ammonisce Allegretti per proteste

35' punizione dalla trequarti battuta da Taddei, colpo di testa di Strumbo che commette però fallo ai danni di un giocatore ospite

30' Allegretti con il sinistro prova a sorprendere Luppi, bravo a distendersi sulla propria sinistra respingendo la conclusione del numero dieci piemontese

21' bello spunto di Boiga sulla destra, traversone in mezzo per Barbetta che di testa non riesce ad impattare bene la sfera

18' PALO DI CARTA SU PUNIZIONE! Il centrocampista sardo ci prova dalla lunga distanza, traiettoria quasi perfetta che non centra il bersaglio per questione di centimetri, Gozzano a un soffio dal vantaggio

15' velenoso calcio d'angolo battuto dall'ex Savona Carta, Luppi costretto alla deviazione con la punta delle dita

13' il primo tiro in porta della gara viene scagliato da Boiga, mancino potente dai ventidue metri respinto a mani unite da Vagge

12' pochi spunti degni di nota fin qui, è la formazione piemontese che tenta di tenere in mano il pallino del gioco

4' Soda non rinuncia all'ormai collaudato 3-5-2, Tarabotto invece ripropone il 4-4-2 con Barbetta a supporto di Vignali

1' inizia la sfida! Tradizionali colori rossoblu per il Gozzano, il Vado indossa invece la seconda casacca completamente bianca

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO (4-4-2): Luppi; Gulli, Tissone, Strumbo, Casazza L.; Boiga, Bernardini, Taddei, Bacigalupo; Barbetta, Vignali

A disposizione: Scatolini, Favara, Catapano, D'Antoni, Saccà, Dagnino, Casazza A., Merlino, Piu.

Allenatore: Tarabotto

GOZZANO (3-5-2): Vagge; Cella, Carboni, Pavan; Cayode, Confalonieri, Carta, Piraccini, Vono; Allegretti, Mastaj.

A disposizione: Cincilla, Bane, Gemelli, Modesti, Rampin, Olivato, Di Giovanni, Siano, Sangiorgio.

Allenatore: Soda