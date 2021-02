Calcio, Vado. Nell'anticipo la sfida più ardua, al Chittolina alle 15:00 c'è la capolista Gozzano

Il Vado ritrova il Chittolina dopo l'ultima vittoria in casa contro la Lavagnese, ma per impensierire la capolista Gozzano i rossoblu dovranno necessariamente dare risposte diverse rispetto ai brutti passaggi a vuoto contro Arconatese e Castellanzese.

Distratta in difesa e abulica in attacco, la squadra condotta da Luca Tarabotto sarà costretta a rasentare la perfezione per imbrigliare i lombardi di Antonio Soda, candidati principi al ritorno in Serie C.

Complice la squalifica di Lipani, Tissone dovrebbe tornare centrale insieme a Strumbo, con Gulli a destra e Lorenzo Casazza a sinistra. In mediana confermata la coppia Taddei - Bernardini, mentre Boiga e Bacigalupo agiranno sugli esterni con Barbetta a supporto di Vignali (Bernasconi non è al massimo).

A dirigere l'incontro sarà il signor Bozzetto di Bergamo con fischio d'inizio alle ore 15:00. Livescore e webcronaca su Svsport.it.