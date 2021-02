Calciomercato. La Sestrese si prepara in vista dell'eventuale ripartenza, tesserati Pili e Trocino

π——π—”π— π—œπ—”π—‘π—’ π—£π—œπ—Ÿπ—œ attaccante classe ’87, torna alla Sestrese dove Γ¨ cresciuto calcisticamente, per realizzare il sogno di chiudere la carriera con la maglia del cuore.

In verdestellato ha conquistato, con in qualitΓ di mister l’attuale d.g. Antonio D’Acierno, le final-six a livello nazionale nella categoria Allievi con una delle leve piΓΉ floride di tutta la storia della Sestrese. L’esordio in prima squadra nella super Sestrese di Beppe Maisano, poi diverse esperienze tra le quali Baiardo (con Schiazza allenatore), Certosa, Pontedecimo, Serra RiccΓ² e Borgoratti, societΓ nella quale dopo la Promozione nel 2012 Γ¨ tornato nei primi mesi di questa stagione.