Prada Cup: Un punto a testa per Luna Rossa e Ineos, il 5-1 porta gli italiani a due lunghezze dalla vittoria

L'equipaggio dello skipper Max Sirena, James Spithill in primis, è stato però estremamente lucido nel corso della prima bolina, virando sulla prua di Ineos , da quel momento pronta a raccogliere una serie di penalità continue dopo la prima subìta in partenza.

Il primo punto per Sir Ben Ainslie è arrivato al termine di una contesa davvero tirata. Ineos ha interpretato meglio la prima bolina, annusando il vento con arguzia per quattro lati. Nell'ultima bolina le agili manovre di Luna Rossa hanno fatto crollare il gap a favore degli inglesi a soli nove secondi, ma il gioco di coperture in poppa ha permesso a Britannia di portarsi sull'1-5.

Alle 4 di questa notte riprenderà la contesa con altri due punti in palio. L'obiettivo di Luna Rossa e del randista alassino Pietro Sibello è di conquistarli entrambi per poter così alzare al cielo la Prada Cup e sfidare New Zealand in America's Cup.