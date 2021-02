LUNA ROSSA E PIETRO SIBELLO VINCONO LA PRADA CUP! 7-1 a Ineos, ora la sfida a New Zealand per la Coppa America

Pochi istanti fa il team italiano si è aggiudicato il settimo punto contro Ineos , guadagnandosi il titolo di sfidante contro i detentori dell' America's Cup , la corazzata New Zealand dal prossimo 6 marzo.

Come è sempre accaduto nelle scorse regate, le prime manovre dopo la partenza si sono rivelate decisive. Luna Rossa, partita pari con Ineos, ha saputo stringere meglio il vento dopo la prima virata, andando poi in costante copertura.

Una manovra difficoltosa di Ineos all'inizio della seconda bolina ha dilatato il gap, esaltando l'efficacia nel risalire il vento dell'imbarcazione italiana (ancor di più in condizioni di vento leggero). Impietoso il ritardo finale di Britannia : 1 minuto e 45 secondi.

Il punto esclamativo è arrivato nell'ultimo atto, nonostante una penalità incassata per partenza anticipata. Il Team Prada - Pirelli al secondo incrocio ha messo la prua davanti, non abbandonando più il controllo della contesa fino all'apoteosi finale.

E' bello sottolineare il ruolo fondamentale nell'evoluzione di Luna Rossa avuto proprio da un portacolori della provincia di Savona come Pietro Sibello. Da "semplice" randista, il campione di Alassio ha integrato il processo decisionale insieme ai due timonieri, Francesco Bruni e James Spithill, rivelandosi una vera arma in più per il consorzio azzurro.