Calcio, Eccellenza. Oggi il primo bivio per la possibile ripartenza. Alle 10:00 si riunisce la Giunta del Coni, necessario l'innalzamento del torneo a livello nazionale

Il primo spartiacque per la ripartenza dell'Eccellenza arriverà nel giro di poche ore.

A partire dalle 10:00 è infatti convocata l'Assemblea Nazionale del Coni, dove si dovrebbe trattare l'upgrade dei massimi campionati regionali a manifestazioni di interesse nazionale, requisito basilare per ipotizzare il ritorno in campo in tempo di pandemia. In caso di via libera, la palla passerà alla Figc e al Comitato Tecnico Scientifico, per la redazione dei protocolli e i rimborsi richiesti dai club.

Si utilizza il condizionale perchè nei punti all'ordine del giorno non è palesemente espressa la trattazione del tema, seppur il punto cinque potrebbe lasciar tenuta aperta qualche porta.

E' chiaro che se anche oggi non dovesse arrivare un segnale di chiarezza da parte del Coni, le chances di ripresa calerebbero in picchiata.

La nota del Coni:

La 1111ª riunione della Giunta Nazionale del CONI si terrà martedì 23 febbraio 2021 a Roma, presso il Foro Italico, con inizio alle ore 10.00.

Questo l'ordine del giorno:

1) Verbali riunioni del 19 gennaio e 11 febbraio 2021

2) Comunicazioni del Presidente

3) 280° Consiglio Nazionale CONI

4) Attività Olimpica e Alto Livello

5) Attività Federazioni Sportive Nazionali – Discipline Sportive Associate – Enti di Promozione Sportiva (FSN, DSA, EPS) – Attività Antidoping

6) Affari Amministrativi

7) Varie e proposte dei membri della Giunta Nazionale.

Il 280° Consiglio Nazionale del CONI si riunirà nella stessa giornata, martedì 23 febbraio 2021, a Roma, presso il Foro Italico, con inizio alle ore 15.

Questo l'ordine del giorno:

1) Approvazione verbale riunione del 15 dicembre 2020

2) Comunicazioni del Presidente

3) Attività FSN-DSA-EPS

4) Affari amministrativi-Bilancio