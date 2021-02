Calcio, Serie D: le squalifiche per domani, il Vado perde Taddei

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 20/ 2/2021

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARIANELLI ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

Per avere pronunciato frase blasfema.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAVAN NICOLO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

TADDEI MAX (VADO)

GARE DEL 21/ 2/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00 SANREMESE CALCIO S.R.L.

Per avere persone non iscritte in lista e non identificate, rivolto reiterate espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo degli Ufficiali di gara e degli occupanti la panchina della squadra ospitata.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ANDREOLETTI MATTEO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Allontanato per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo dell'Arbitro, reiterava la condotta dopo essersi posizionato in tribuna.

CALCIATORI ESPULSI

DE LETTERIIS DANIELE (CALCIO CHIERI 1955)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GALLETTI ANDREA (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

VARVELLI GIANCARLO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALLA BESMIR (CITTA DI VARESE)

DI LERNIA MARCO (LEGNANO SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROMEO MANUEL (CITTA DI VARESE)

COZZARI MATTIA (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

MACRI DAVIDE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

SILVESTRO MICHELE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

SCOTTO SAMUELE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

BEDINO NICOLO (SALUZZO)

PICI KLAJDI (SANREMESE CALCIO S.R.L.)