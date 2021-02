Calciomercato. Il Bra si rinforza ancora con l'ex Savona Leonardo D'Ambrosio

La nota del club giallorosso:

Leonardo D'Ambrosio è ufficialmente un nuovo giocatore del Bra.

Torinese classe 2001, italo-inglese, è un centrocampista offensivo centrale e laterale. Dopo una lunga ed intensa esperienza nelle giovanili del Torino F.C., è stato convocato nella Nazionale italiana Under 16 e Under 15. In Serie D, ha vestito le maglie di Savona e Fossano. Ha esordito in giallorosso domenica 21 febbraio a Caronno Pertusella, entrando in campo al 31' del secondo tempo, nel match con la Caronnese.