Ciclismo: la Groupama-FDJ si allena ad Alassio in vista del Trofeo Laigueglia (FOTO)

Un'altra squadra (dopo l'Androni Giocattoli Sidermec, LEGGI ARTICOLO), questa volta la francese Groupama-FDJ, è arrivata ad Alassio per allenarsi in vista del Trofeo Laigueglia in programma il prossimo 3 marzo.

La Groupama-FDJ è presente in campo professionistico dal 1997 e fa parte del circuito World Tour. Tra le sue fila annovera Thibaut Pinot, grande protagonista delle corse a tappe e Arnaud Dèmare, velocista di primo piano, grande cacciatore di classiche e di tappe nei grandi giri.

Al Trofeo Laigueglia difenderà i colori del team tra gli altri l'italiano Jacopo Guarnieri.