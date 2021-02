Calcio. Il curatore fallimentare Alberto Marchese replica al vicepresidente Marinelli: "Rispondo al telefono a tutti, ma l'assegnazione del marchio del Savona Fbc passa attraverso una procedura competitiva"

Non saranno particolarmente lunghi i tempi per la redazione e pubblicazione pubblicazione del bando d'asta per il marchio del Savona Fbc.

Il curatore fallimentare Alberto Marchese è infatti particolarmente ottimista dopo l'analisi dello stato passivo avvenuto lo scorso 17 febbraio.

Dottor Marchese, il primo passaggio è stato concluso.

"Esattamente una settimana fa. Un primo step che ci permetterà di procedere in tempi particolarmente contenuti. Ora non resta che preparare il bando per l'asta rispettando anche le dovute tempistiche. Buone notizie sono arrivate anche per lo stadio Bacigalupo, con la città pronta a riappropiarsi del proprio impianto".

Ieri il vicepresidente della Pro Savona, Simone Marinelli, ha sottolineato una certa difficoltà nel contattarla.

"Sono rimasto sorpreso - sottolinea Marchese - non vedo infatti perchè io non debba rispondere al telefono. Al contempo, però, il mio ruolo impone un grado di assoluta terzietà. L'assegnazione del marchio non avverrà infatti tramite una trattativa privata, ma una procedura competitiva. Tutti i soggetti interessati potranno presentare la loro offerta senza favoritismi o preclusioni. Lo stesso bando sarà inviato anche agli organi di stampa in totale trasparenza. Sono sempre stato un tifoso del Savona e io per primo auspico che i colori biancoblu possano tornare a calcare i palcoscenici professionistici".