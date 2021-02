Calcio, Serie D. Il racconto della sfida salvezza Borgosesia-Vado

SERIE D - 22a GIORNATA -

BORGOSESIA - VADO 1-2

Reti: 38'Saccà, 48'Gulli (V) 56' Bramante (B)

Borgosesia: Barlocco, Cortinovis, Baiardi, Szafran (46'Gerace), Menga, Vecchi, Pettinaroli (15'Monteleone), Areco (46'Matera), Sapone (68'De Riggi), Bramante, Rivi. A disposizione (Xausa, Confelonieri, Bajic, Russo, Gerace, Beretta, Matera, Monteleone, De Riggi)

Vado: Luppi, Catapano, Casazza (15'Lipani), Bernardini, Strumbo, Tissone, Bacigalupo, Gulli, Vignali, D'Antoni (58'Barbetta), Saccà. A disposizione (Scatolini, Favara, Ravera, Boiga, Barbetta, Dagnino, A. Casazza, Lipanu, Piu). Allenatore: Francomacaro

Arbitro: Santarossa di Pordenone (Monfregola di Gradisca D'Isonzo e Della Mea di Udine)

Note: ammonito Menga (B)

2° TEMPO

67' Bella parata di Barlocco sul tentativo di Bacigalupo

56' GOOOOOOL! Il Borgosesia riapre la partita con Bramante

55' Saccà ancora vicino alla rete per il Vado, ma il suo tiro dalla linea di fondo campo non sorprende il portiere di casa

54' Occasione Borgosesia con Sapone, ma Catapano ma una perfetta diagonale difensiva e sventa la minaccia dei piemontesi

53' D'Antoni ci prova per il Vado, mail tiro dell'attaccante rossoblu è centrale

48' GOOOOOOL! Splendido tiro di Gulli che si infila all'angolino, raddoppio del Vado

47' Borgosesia pericoloso con Matera, tiro mezzo metro alta dall'incrocio dei pali di Luppi

46' Inizia la ripresa

1° TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Vado avanti sul Borgosesia

41' Vado pericoloso e vicino al raddoppio con Gulli, ma il suo tiro è deviato

38' GOOOOOOOL! Vado in vantaggio sulla buona iniziativa di Saccà che trova una deviazione per portare i rossoblu avanti

36' Ci prova ancora Bernardini da fuori area per il Vado, ma senza fortuna

33' D'Antoni ha preso un colpo alla nuca e resta a terra, non una giornata fortunata a livello di contrasti per i giocatori in campo

28' Angolo per il Vado, prova la sforbiciata Strumbo che manca la palla, Borgosesia fermato in ripartenza

25' Timido attacco del Borgosesia con Sapone, ma il tiro del granata è contrastato in maniera efficace

19' Bernardini dal limite ci prova per il Vado, rossoblu pericolosi

18' Il Vado in questi minuti prova a salire di tono, cross di Saccà ma nessuno arriva all'appuntamento con il pallone

10' Duro scontro a centrocampo tra Lorenzo Casazza e un giocatore del Borgosesia, entrano i sanitari in campo: per il rossoblu colpo alla mascella

8' Vado pericoloso con un tiro di Vignali, respinta con i pugni di Barlocco

5' Primi minuti di studio per le due squadre, Borgosesia fa la partita, Vado ben compatto

1' Inizia la sfida tra Borgosesia e Vado

Benvenuti alla sfida tra Borgosesia e Vado, match che mette in palio pesanti punti salvezza nella sfida valida per la giornata numero 22 del campionato di Serie D targato Girone A.