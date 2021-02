Calcio. Vado, ora o mai più: con il Borgosesia vietato sbagliare, rossoblu di scena in Piemonte per restare aggrappati al sogno salvezza

Borgosesia e Saluzzo rappresentano probabilmente le ultime due chances disponibili per restare quantomeno agganciati alla zona playout: le sconfitte contro Castellanzese e Gozzano, facilmente pronosticabili visto il rendimento stagionale del Vado, hanno aggravato ulteriormente la situazione di classifica dei rossoblu, chiamati ad una prova d'orgoglio nel turno infrasettimanale in programma questo pomeriggio.

Luppi e compagni saranno infatti di scena sul campo del Borgosesia, penultimo in classifica (due gare però ancora da recuperare) e con una rosa molto giovane che sta faticando ad emergere fin da inizio campionato: un'occasione da non fallire per gli uomini di Tarabotto, che in trasferta non vincono dal lontano 29 novembre (2-0 a Varese).

Con Pedalino e Bernasconi ancora out e Taddei assente per squalifica, lo staff rossoblu dovrebbe riproporre il 4-4-2 con Bernardini-Bacigalupo coppia di centrocampo. Possibile qualche novità anche nel reparto avanzato, dove l'ex Savona Saccà cerca una maglia da titolare, con Boiga inizialmente in panchina e pronto a subentrare nella ripresa.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, livescore e webcronaca su Svsport.it