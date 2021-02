Calcio, Cairese. Mister Benzi pronto a ripartire: "I ragazzi si sono allenati con impegno. Pronti a fare bene" (VIDEO)

Mister Mario Benzi fa il punto della situazione in casa Cairese in vista della ripresa dell’Eccellenza. L’allenatore acquese elogia il lavoro della società, che nei limiti dei protocolli ha fatto tutto il possibile per non far perdere del tutto la forma alla squadra. Commento positivo anche sui giocatori gialloblù. “I ragazzi sono stati eccezionali – commenta – perché si sono allenati con costanza anche durante questi quattro mesi di stop”. Infine, un commento sul format e sugli obiettivi della squadra. L’intervista a mister Mario Benzi.