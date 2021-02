Calcio. Il Città di Varese replica con veemenza alle dichiarazione di Lupo "Falso e dal comportamento inqualificabile. Pronti a tutelare la nostra onorabilità"

Non corrisponde al vero che Alessandro Lupo sia stato colpito da alcun pugno da parte di chichessia. C'è stato un alterco con Andrea Scandola, consulente di mercato della nostra società, dovuto al comportamento inqualificabile tenuto e che, comunque, non ha visto alcun contatto fisico fra i due. Questo anche grazie all'immediato intervento di alcune persone che Alessandro Lupo, leggendo le sue dichiarazioni, non ha individuato corettamente. Si tratta di personale in servizio presso l'ufficio DIGOS della Questura di Varese che, in borghese, stavano svolgendo il loro servizio come da richiesta della nostra società. Successivamente sono intervenuti anche operanti in divisa che hanno provveduto a fare in modo che Alessandro Lupo fosse condotto negli spogliatoi.