Calcio. Il Covid preme a Ponente, l'Ospedaletti sospende gli allenamenti fino al 5 marzo

Sono tante le società che nella provincia di Imperia hanno deciso di chiudere i cancelli dei propri impianti sportivi anche per gli allenamenti individuali.

Tra di esse anche l'Ospedaletti, pronta a interrompere l'attività fino al 5 marzo.

"A seguito dell'entrata in vigore della nuova ordinanza regionale - si legge nella nota - la società ha deciso di sospendere gli allenamenti fino al prossimo 5 marzo. Siamo pronti a riprendere al meglio quando le condizioni lo permetteranno. Grazie a tutti i ragazzi e le famiglie per l'impegno e la forza di volontà. Anche in questi momenti c'è sempre più gusto a essere orange!"