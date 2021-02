Calcio. Imperia. Mister Lupo racconta il post partita di Varese: "Picchiato con un pugno e una bottigliata in testa"

È stato un fine partita drammatico per l'allenatore dell'Imperia Alessandro Lupo che al termine della gara vinta in trasferta contro il Varese si è visto accerchiare da un gruppo di persone di riferimento della società lombarda.



"Verso la fine della partita sono stato espulso, – racconta Lupo a Imperia News – credo che avrei dovuto essere messo in una postazione in sicurezza, ma invece mi hanno fatto andare in un posto dove c'erano dirigenti del Varese e steward. Uno di loro, credo fosse un tifoso, perché mi hanno detto che il Varese ha dato la possibilità ai tifosi di guardare le partite con la pettorina da steward, mi ha colpito con un cazzotto. Un'altra persona mi ha lanciato una bottiglia piena in testa".



Lupo, espulso a fine gara, ha tentato di raggiungere nuovamente la panchina. "L'ho fatto perché volevo rientrare in campo per la mia sicurezza", spiega.



Ad assistere alla scena polizia e carabinieri che avrebbero chiesto all'allenatore se volesse denunciare l'accaduto. "Li ho ringraziati, ma ho detto loro di no, non mi sento di farlo".



Da varese, la digos, contattata dai colleghi di 'Varese Noi', fa sapere che non risulterebbero gesti violenti nei confronti dell'allenatore, ma gli agenti si riservano di guardare le immagini di videosorveglianza e di leggere il referto arbitrale.



Comunque sia andata, un episodio spiacevole. "Ci hanno aggrediti dal primo minuto, peccato, forse ci sono rimasti male per la sconfitta. Voglio comunque rassicurare tutti, sto bene, ho la testa dura", ha concluso l'allenatore neroazzurro.