Calciomercato. Segnali per la possibile ripartenza dell'Eccellenza, la LND dilata al 31 marzo la finestra per i trasferimenti

Il primo gradino, con il riconoscimento da parte del Coni della rilevanza nazionale del campionato d'Eccellenza, è stato posto.

Ora resta da capire se la Federazione e la LND avranno il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico, per l'attuazione dei protocolli sanitari, e se al contempo le società riceveranno i rimborsi per le spese da sostenere.

Nell'attesa, la stessa Lega Nazionale Dilettanti ha promulgato i termini d'apertura delle liste di trasferimento, spostandoli dal 28 marzo al 31 marzo.

Per consultare il Comunicato CLICCA QUI