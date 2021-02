Pallanuoto. Brescia allunga nell'ultimo quarto, la Rari Nantes Savona si arrende solo nel finale

La Carige Rari Nantes Savona ha perso, ieri pomeriggio, con l'A.N. Brescia,

nella piscina “Mompiano” a Brescia, l’incontro valevole per la 1^

giornata dei Preliminary Round Scudetto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 11 a 7 è stato il risultato finale in favore dei padroni di casa.

Il Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto riprenderà il 13 marzo con la 2^ giornata nella quale la Rari sarà impegnata nella piscina “Zanelli” di Savona con l'Ortigia. L'inizio dell'incontro è fissato alle ore 14.







Questo il tabellino della partita.



A.N. BRESCIA – CARIGE R.N. SAVONA 11 – 7

Parziali (2 – 0) (2 – 2) (2 – 3) (5 – 2)



TABELLINO

Formazioni

A.N. BRESCIA: Del Lungo, Dolce 1, Presciutti, Lazic, Jokovic 2 (di cui 1 su rigore), Nikolaidis, Renzuto Iodice, Cannella 2, Alesiani 1,

Vlachopoulos 3, Di Somma 2, Gitto, Gianazza.

Allenatore Alessandro Bovo.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev, Maricone, Vuskovic 3, Molina Rios, Rizzo 2 (di cui 1 su rigore), Piombo, Bruni 1, Campopiano, Fondelli 1, Iocchi Gratta, Caldieri, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Marco Ercoli di Montelparo (FM) e Bruno Navarra di Roma



Delegato Fin: Luca Bianco di Gavardo (BS).



Superiorità numeriche:

A.N. BRESCIA: 3 / 9 + 2 rigori di cui 1 non realizzato.

CARIGE R.N. SAVONA: 3 / 9 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori: Partita giocata a porte chiuse.

Usciti per 3 falli: Molina Rios (Savona) nel 4° tempo.

Nel 2° tempo Vlachopoulos (Brescia) ha sbagliato un rigore (palo).