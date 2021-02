Abolizione del vincolo sportivo e contributi per i lavoratori, l'ok alla riforma dello sport è atteso tra poche ore

Nelle ultime settimane si è discusso molto sull'opportunità o meno del ritorno in campo per alcune discipline sportive. soprattutto dilettantistiche, senza però che il dibattito tra gli addetti ai lavori comprendesse gli effetti della riforma dello sport imbastita dall'ex ministro Spadafora che, salvo sorprese, sarà approvata nel Consiglio dei Ministri in programma nel primissimo pomeriggio.

L'equiparazione professionistica di genere rappresenta un passo avanti fondamentale, ma alcuni provvedimenti come l'abolizione del vincolo sportivo e l'introduzione dei contratti per i lavorativi sportivi, con tanto di versamento di contributi, rappresenteranno una vera e propria rivoluzione.

Per quanto concerne l'abolizione del vincolo si parla di un'introduzione progressiva a partire dal 2022, mentre dal luglio del medesimo anno, alcune indiscrezioni (in attesa di ufficialità), vedono la partenza dell'obbligatorietà del versamento dei contributi (10% sopra la no tax area di 10.000 euro e tassazione flat al 15% sopra i 65.000).

Sul piatto del governo Draghi anche altre tematiche di primo piano come l'accesso al ruolo di procuratore sportivo e la riforma delle norme che regolano la costruzione e ammodernamento dell'impiantistica sportiva.

I punti all'ordine del giorno che coinvolgono il mondo sportivo:

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA - LAVORO);

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA);

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA);

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA);