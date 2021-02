La riforma dello sport è stata approvata. Via libera all'istituzione dei lavoratori sportivi, decade anche il vincolo (VIDEO)

Alla fine è stato tutto confermato. La riforma dello sport è stata approvata definitivamente poco fa in Consiglio dei Ministri.

I cinque decreti presentati dal'ex ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, hanno ricevuto il via libera dal governo Draghi e, con tempistiche differenti, entreranno pienamente in vigore.

Si parla di cinque anni di attesa per l'abolizione del vincolo sportivo, per dare tempo ai club di assorbire un cambio di prospettiva così radicale.

Dal prossimo anno invece dovrebbero partire i contratti per i lavoratori sportivi con l'istituzione dei contributi al 10% nella fascia eccedente i diecimila euro.

Ok anche all'equiparazione del professionismo maschile con quello femminile e all'ingresso degli atleti paralimpici nei gruppi militari.

"E' una vittoria per tutti, abbiamo dato dignità lavorativa a cinquecentomila persone" ha esclamato l'ex ministro Spadafora, pronti al contempo a invocare le erogazioni per i bonus lavoratori e i ristori per le società dilettantistiche ancora ferme a causa della pandemia.