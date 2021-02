Calcio, Serie D: le sanzioni del Giudice Sportivo in vista delle gare di domani

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 24/ 2/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO





SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00 HSL DERTHONA

Per avere persone non iscritte in distinta e non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, nel corso del secondo tempo e al termine della gara, rivolto espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo degli Ufficiali di gara. (R A - R AA)





DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2021

MORANDI FABRIZIO (CASTELLANZESE 1921)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo degli Ufficiali di gara, allontanato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 3/2021

PEREIRA NETO DE SO LEONIDAS (CITTA DI VARESE)

Per avere, dopo essere uscito dall'area tecnica, rivolto espressioni offensive e minacciose all'allenatore della squadra avversaria.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 2/ 3/2021

CHIESA ANGELO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)

Per avere, dopo essere uscito dall'area tecnica, rivolto espressioni offensive e minacciose a un dirigente della squadra avversaria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIDU MARCO (CALCIO CHIERI 1955)

MAZZOLENI ACHILLE (CASTELLANZESE 1921)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUEYE SERIGNE OUSMANE (HSL DERTHONA)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto facendolo cadere a terra e provocandogli fuoruscita di sangue.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIZZELLA ANTONIO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

Calciatore in panchina protestava all'indirizzo del Direttore di gara. ( R A - R AA )

ROSSINI JONATHAN (LAVAGNESE 1919)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

LIPANI IACOPO (HSL DERTHONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MENGA MATTIA (BORGOSESIA CALCIO)

COSENTINO MAURIZIO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GARGIULO LUDOVICO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

SILVESTRO MICHELE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

FOGLIARINO EDOARDO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

ONETO LUCA (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FOGLIO VALERIO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

IENTILE ANDREA (ARCONATESE 1926 SSDARL)

PAUTASSI MATTEO (CALCIO CHIERI 1955)

VERNOCCHI ALESSANDRO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GAZO FRANCESCO (CITTA DI VARESE)

CONFALONIERI EDOARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

